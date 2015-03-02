Харківський школяр відмовився святкувати день народження, щоб допомогти пораненому бійцю АТО (фото, відео)

Вибір Святослава упав на бійця Сергія, який, прикриваючи під Вуглегірськом відхід товаришів, втратив ногу, пише 057.

«Ми з мамою по телевізору дивилися новини і побачили, що в Харкові багато постраждалих бійців. Я вирішив віддати гроші військовим, оскільки це правильно, - розповів Святослав. - Грошей мені не шкода. Мені бійців шкода».

Мама Святослава, Світлана пояснила нинішню нелюбов сина до святкування дня народження.

«У минулий день народження ми були в «Кристалі». Саме в той день, коли захоплювали ОДА. - Розповіла Світлана. - Ми бачили, як повз нас пролітав натовп сепаратистів. Було дуже страшно і Святослав це запам'ятав».

Хлопчик дуже збентежено говорить на камеру, не любить уваги. Мати Святослава зазначила, що рішення було виключно сина, а не їхнє.

Читайте такожЗа час АТО загинуло понад 1500 військових, 6 тис. 226 - поранені

Боєць Сергій, якому дитина передала зібрані гроші, розповів, що тепер бачить за кого він воював.

«Це приємно, це пробирає до тремтіння. Хлопчик виросте і стане чоловіком, адже він вже зараз робить серйозні і дорослі вчинки, - зазначив Сергій. - Мені через півроку потрібно буде робити протезування, сподіваюся, що буду ще ходити».

Вся палата поранених військових вирішила зробити маленькому патріоту подарунок та презентували Святославу прапор України і книги з історії, з їх автографами.

Старший брат Святослава заявив, що піде за прикладом брата і допоможе пораненим героям.

Читайте такожГенштаб: У лікарнях перебувають понад 500 поранених військових

«Я братом пишаюся, він зробив дуже серйозно. Він відмовився від святкування, і я відмовлюся, - розповів Вова. - Я ці гроші проїм або витрачу на іграшки, а нашим військовим вони допоможуть краще. Я вже чекаю, коли настане мій день народження, хочу допомогти».

Святослав зазначив, що і в наступні свята він має намір допомагати пораненим героям, адже купити іграшки він завжди встигне.