У Харкові з лікарні виписаний ще один постраждалий під час теракту

Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної держадміністрації (ОДА) з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Галацана.

Читайте такожСБУ: харківські терористи отримали $10 тисяч від ГРУ РФ

Відзначається, що в медичних установах Харкова продовжують залишатися 7 осіб, постраждалих від вибуху під час мирної акції 22 лютого. За словами Олександра Галацана, стан потерпілих оцінюється як стабільний, всім їм надається кваліфікована медична допомога.

П'ять постраждалих від вибуху проходять стаціонарне лікування в багатопрофільній лікарні №17, один постраждалий - у лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова, один - у багатопрофільній лікарні №25.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля Палацу спорту під час мітингу Гідності, присвяченого пам'яті Героїв Небесної сотні і загиблих в зоні АТО стався вибух в результаті якого 4 людини загинули, ще 11 отримали травми.