У Троїцькому через обстріл бойовиків зруйнована школа

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської ОДА Геннадія Москаля, три місяці тому після обстрілу бойовиків була пошкоджена школа в сел. Троїцьке Попаснянського району. Силами обласної влади і волонтерів вдалося оперативно здійснити ремонт, після чого школярі відновили навчання.

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Однак, згідно з повідомленням, з активізацією бойових дій на Дебальцевському плацдармі Троїцьке знову потрапило під обстріл зі зброї різного виду, включаючи артилерію, "Гради", міномети і танки. В околицях періодично спалахували ближні бої зі спробами бойовиків штурмом зайняти село. Мирних жителів і дітей довелося евакуювати звідси в безпечну місцевість. В результаті обстрілу фактично знищена енергетична система та пошкоджені багато соціальних об'єктів, в числі яких школа.

"Незважаючи на те, що в радіусі кількох кілометрів не дислокувалися українські військові, ця місцевість постійно обстрілювалася, а в будівлю школи неодноразово потрапляли снаряди. Тут не вціліло жодного вікна, перебиті перекриття в навчальному корпусі та спортзалі (плити впали на підлогу), розбитий дах", - йдеться в повідомленні.

За словами Москаля, враховуючи масштаби руйнувань, у цьому навчальному році відновити навчання в школі не вдасться.

"Для ремонту потрібні значні вкладення, які не передбачені бюджетом. Тому ми шукаємо меценатів, у тому числі за кордоном", - зазначив Москаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше з Троїцького евакуювали майже всіх дітей