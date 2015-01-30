З Троїцького евакуювали майже всіх дітей - Москаль

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля, у Троїцькому до останнього часу залишалися кілька десятків дітей. Селище постійно піддається обстрілу з боку козаків так званого ”всевеликого війська донського”.

”Працівники сільради переговорили з батьками, ті не проти вивозу дітей. І коли наступило тимчасове вогняне затишшя, у Троїцьке під`їхав автобус і за кілька разів вивіз сім`ї з дітьми”, - відзначив Москаль.

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Ще кількох дітей, чиї батьки поки не хочуть залишати Троїцьке, власті готові вивезти, як тільки одержать згоду рідних.