У Донецькій області мають намір створити три військово-цивільні адміністрації

Про це сьогодні в Краматорську під час наради з керівниками міст і районів регіону сказав губернатор Олександр Кіхтенко, повідомляє прес-служба Донецької обласної державної адміністрації.

«Ми подали пропозиції щодо створення на території Донецької області трьох військово-цивільних адміністрацій - обласної, районних Волноваської і Мар'їнської», - повідомив Кіхтенко.

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Крім цього, губернатор розповів, що в даний час розглядається питання про створення військово-цивільних адміністрацій у Маріуполі, Вугледарі та окремо в місті Красногорівка Мар'їнського району.

Глава регіону також пояснив, що військово-цивільні адміністрації - це тимчасові державні органи, які будуть діяти на території Донецької і Луганської областей. Вони, зокрема, покликані забезпечити виконання законів України і не допустити гуманітарної катастрофи на певній території.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням створити Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, Станично-Луганську районну військово-цивільну адміністрацію, Попаснянску районну військово-цивільну адміністрацію і Новоайдарску районну військово-цивільну адміністрацію.