Москаль просить Порошенка створити на Луганщині військово-цивільні адміністрації

У зв’язку з ухваленням закону про військово-цивільні адміністрації голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням створити Луганську обласну військово-цивільну адміністрацію, Станично-Луганську районну військово-цивільну адміністрацію, Попаснянську районну військово-цивільну адміністрацію та Новоайдарську районну військово-цивільну адміністрацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Москаля, в останніх трьох районах на території контрольованої Україною Луганської області йшли активні бойові дії, тому вони найбільше постраждали від обстрілів бойовиків.

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Крім того, Москаль просить створити військово-цивільні адміністрації в окремих населених пунктах, а саме: Трьохізбенка (Новоайдарський район), Кримське (Новоайдарський район), Новотошківка (Попаснянський район) та Троїцьке (Попаснянський район). Вирішується питання про створення військово-цивільних адміністрацій в інших населених пунктах Луганщини (селах, селищах, містах), після чого відповідні пропозиції будуть направлені президенту України.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого ц. р. президент України Петро Порошенко підписав Закон "Про військово-цивільні адміністрації".

Документом, прийнятим Верховною Радою 3 лютого, визначена організація, повноваження і порядок діяльності військово-цивільних адміністрацій для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі проведення антитерористичної операції.

Визначено, що військово-цивільні адміністрації – тимчасові державні органи, які діють на території Донецької та Луганської областей у складі Антитерористичного центру при Службі безпеки України і призначені для забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення безпеки і нормалізації життєдіяльності населення, правопорядку, участі у протидії диверсійним проявам і терористичним актам, недопущення гуманітарної катастрофи в районі проведення антитерористичної операції.

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Особливий порядок здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування у районі проведення АТО встановлюється у випадках, коли відповідні органи місцевого самоврядування такі повноваження не здійснюють або самоусунулися від їх виконання. Військово-цивільні адміністрації утворюються за рішенням президента України.

Військово-цивільні адміністрації здійснюватимуть свої повноваження до припинення їх діяльності у день відкриття першої сесії новообраної відповідної ради, а у разі створення обласних, районних військово-цивільних адміністрацій для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки – до завершення антитерористичної операції.