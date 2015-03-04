Верховна Рада хвилиною мовчання вшанувала загиблих на шахті ім. Засядька

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир Гройсман повідомив народним депутатам, що сьогодні о 4.15 стався вибух на шахті. “Є загиблі. На даний момент це дві особи”, - сказав він.

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