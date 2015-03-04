Нацгвардія взяла під посилену охорону особливо важливі об’єкти Київщини, серед них Київська ГАЕС

Серед них гідроакумулююча електростанція Київської ГЕС, повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії.

«На виконання доручення уряду держави військовослужбовці Північного оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії приступили до виконання завдань служб з охорони важливих державних об’єктів Києва та Київської області, серед яких гідроакумулююча електростанція Київської ГЕС. До охорони та оборони об’єкту залучаються найбільш підготовані нацгвардійці», - повідомили у прес-службі.

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Серед основних завдань військовослужбовців - протидія можливим терористичним актам на об’єктах. «Особовий склад залучається до патрулювання визначених маршрутів з метою виявлення сторонніх осіб та вибухонебезпечних предметів», - сказано в повідомленні.

До виконання службово-бойового завдання залучається також спеціаліст-кінолог зі службовою собакою.

Раніше УНІАН повідомляв, що залізничники посилюють охорону залізничного ходу до Маріуполя.