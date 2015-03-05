Екс-начальнику охорони Януковича оголосили про підозру у перешкоджанні мирній акції

Слідчим управлінням прокуратури Київської області повідомлено про підозру колишньому заступнику начальника Управління - начальнику служби безпеки президента України Управління державної охорони України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

За даними прокуратури, «вказана особа у січні минулого року, діючи умисно, не маючи на те законних підстав, шляхом виставлення відповідних постів, безпідставно посилаючись на постанову Київського окружного адміністративного суду, перешкоджала масовому руху людей на території села Нові Петрівці Вишгородського району Київської області до резиденції колишнього президента України Віктора Януковича «Межигір’я» для проведення вуличної ходи, обмежуючи тим самих конституційні права громадян України».

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Злочинні дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 340 КК України, тобто незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, поінформували в прес-службі.

Також прокуратура Київської області звертається до громадян, яким відомо про порушення конституційних прав громадян під час Революції гідності, з проханням повідомити про ці події орган досудового розслідування.

Як повідомлялося, начальником служби безпеки Януковича був Костянтин Кобзар.