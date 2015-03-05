Черкаська облрада просить створити у Холодному Яру національний природний парк

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати Черкаської облради прийняли сьогодні на черговій сесії.

Депутати також просять Мінекології провести круглий стіл з цього питання за участі Державного агентства лісових ресурсів, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства культури, Кабінету міністрів та народних депутатів.

Читайте такожВ Холодному яру відкрито пам'ятник Небесної сотні Довідка УНІАН. Холодний Яр — реліктовий лісовий масив площею 6804 га у центрі України на території Чигиринського і Кам’янського районів Черкаської області, який має історичне та природоохоронне значення.

На його території зосереджено близько 150 унікальних історичних, археологічних, культурних, природних об’єктів, які потребують цілісного підходу до збереження, охорони, використання та комплексних наукових досліджень.