ФСВП заявляє, що Савченко погодилася попити курячого бульйону

14:19, 05 березня 2015
Суспільство
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У ФСВП РФ заявили, що українська льотчиця Надія Савченко, погодилася попити курячого бульйону.

REUTERS

"Сьогодні обвинувачена Надія Савченко погодилася виконувати рекомендації лікарів щодо підтримання стану свого здоров'я і дала згоду на прийом курячого бульйону", - сказано у повідомленні ФСВП.

Водночас, повідомляється, що вона не відмовилася від продовження голодування.

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"Надія Савченко залишається під динамічним наглядом лікарів-спеціалістів і продовжує отримувати необхідну підтримуючу терапію", - заявили також у ФСВП.

Водночас адвокат Савченко Марк Фейгін написав у Twitter, що збирається перевірити цю інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що захист Савченко хоче оскаржити в Мосміськсуді її недопуск на засідання ПАРЄ.

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