ФСВП заявляє, що Савченко погодилася попити курячого бульйону

"Сьогодні обвинувачена Надія Савченко погодилася виконувати рекомендації лікарів щодо підтримання стану свого здоров'я і дала згоду на прийом курячого бульйону", - сказано у повідомленні ФСВП.

Водночас, повідомляється, що вона не відмовилася від продовження голодування.

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"Надія Савченко залишається під динамічним наглядом лікарів-спеціалістів і продовжує отримувати необхідну підтримуючу терапію", - заявили також у ФСВП.

Водночас адвокат Савченко Марк Фейгін написав у Twitter, що збирається перевірити цю інформацію.

Зараз я поїду до Савченко і все дізнаюся щодо "часткового припинення голодування", як повідомляє ФСВП. До цього повідомляти нічого. - Mark Feygin (@mark_feygin) 5 Березень 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що захист Савченко хоче оскаржити в Мосміськсуді її недопуск на засідання ПАРЄ.