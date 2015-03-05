ФСВП заявляє, що Савченко погодилася попити курячого бульйону
У ФСВП РФ заявили, що українська льотчиця Надія Савченко, погодилася попити курячого бульйону.
"Сьогодні обвинувачена Надія Савченко погодилася виконувати рекомендації лікарів щодо підтримання стану свого здоров'я і дала згоду на прийом курячого бульйону", - сказано у повідомленні ФСВП.
Водночас, повідомляється, що вона не відмовилася від продовження голодування.
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"Надія Савченко залишається під динамічним наглядом лікарів-спеціалістів і продовжує отримувати необхідну підтримуючу терапію", - заявили також у ФСВП.
Водночас адвокат Савченко Марк Фейгін написав у Twitter, що збирається перевірити цю інформацію.
Зараз я поїду до Савченко і все дізнаюся щодо "часткового припинення голодування", як повідомляє ФСВП. До цього повідомляти нічого.
- Mark Feygin (@mark_feygin) 5 Березень 2015
Раніше УНІАН повідомляв, що захист Савченко хоче оскаржити в Мосміськсуді її недопуск на засідання ПАРЄ.