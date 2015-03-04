Захист Савченко хоче оскаржити у Мосміськсуді її недопуск на засідання ПАРЄ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявили адвокати, коментуючи сьогоднішнє рішення Басманного суду Москви, який відмовився задовольнити відповідну скаргу захисту.

"Ми будемо оскаржувати це рішення у Московському міському суді", - сказав адвокат Микола Полозов.

За його словами, суд і слідство взяли на себе повноваження МЗС РФ, яке може визначити, чи володіє Савченко дипломатичним імунітетом як народний депутат України і делегат ПАРЄ.

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Полозов зазначив, що в ході суду захист неодноразово піднімав питання про те, чи цікавилося слідство у МЗС РФ, чи є у Савченко імунітет.

"З'ясувалося, що слідство навіть не направляло запити у МЗС. З'ясувати процесуальний статус обвинуваченої - це цілком і повністю завдання слідства, але воно з цим завданням не справляється", - сказав Полозов.

У свою чергу адвокат Ілля Новіков заявив, що сьогодні вперше у російській історії російський суд відмовився визнати міжнародний дипломатичний імунітет. "Такого ще не було, і з урахуванням того, що у міжнародному праві діє принцип взаємності, я вважаю що від сьогоднішнього дня російські дипломати у країнах-членах Ради Європи вже не можуть почувати себе у цілковитій безпеці на підставі цього прецеденту", - сказав він.

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"До сьогодні відмова визнання Савченко особою з імунітетом була самодіяльністю в особі Слідчого комітету. Сьогодні російський Басманний суд, підтвердивши іменем РФ правильність цього рішення, переніс відповідальність і на судову систему, і на Росію як державу в цілому", - наголосив Новіков.

Як зауважив адвокат Марк Фейгін, Савченко має імунітет, який прирівнюється до дипломатичного, і вона має право брати участь у засіданнях парламентського органу Ради Європи, це обов'язкова умова.

"Я хочу нагадати: буквально кілька днів тому рівно в такій самій ситуації депутат Олексій Гончаренко і теж делегат ПАРЄ був відпущений, я був його адвокатом, був відпущений з відділку ОВД "Китай-город". Надалі адміністративний матеріал, який був складений, був повністю дезавуйований, і він не підлягав ніякій адміністративній відповідальності в Росії рівно на підставі того, що він користується таким самим, як і Савченко, імунітетом. Це її колега, вона така сама делегат ПАРЄ, як і він. В одному випадку імунітет діє, в іншому випадку суд прикриває і бере на себе відповідальність за незаконні дії слідства", - наголосив Фейгін.