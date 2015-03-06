Український професор очолив Комітет Ради Європи проти тортур

Про це повідомляє у п’ятницю прес-служба РЄ.

Першим віце-президентом обрана Маїте де Рю (Maïté de Rue), заступник генерального прокурора у Льєжі (Бельгія), а другим віце-президентом - Вольфганг Хайнц, старший радник з питань політики німецького Інституту з прав людини у Берліні (Німеччина).

Вибори відбулися на 86-му пленарному засіданні Комітету, яке проходить з 3 по 6 березня у Страсбурзі.

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Довідка УНІАН. Європейський комітет із запобігання тортурам є контрольним механізмом Європейської конвенції про запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню, яка встановлює несудові засоби захисту прав ув’язнених.

Основною формою роботи комітету є інспекційні візити до країн-учасниць Конвенції для перевірки стану дотримання прав осіб, позбавлених волі державою. За підсумками візитів готуються звіти про ситуацію у сфері заборони тортур та нелюдського поводження у відповідних країнах, які оприлюднюються за згодою урядів цих країн.

Комітет складається з незалежних неурядових експертів із фаховим досвідом в галузях права, медицини (у тому числі психіатрії), діяльності правоохоронних органів. Вони обираються Комітетом Міністрів Ради Європи на чотирирічний термін.

М.Гнатовський є членом Комітету від України від 2009 року. У березні 2013 року його обирали заступником голови Комітету.