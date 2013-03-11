Український професор став заступником голови Комітету із запобігання тортурам Ради Європи

Страсбург. 11 березня. УНІАН. Професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Микола Гнатовський став заступником голови Комітету із запобігання тортурам та негуманному і деградуючому поводженню Ради Європи.

Про це УНІАН повідомили у представництві України при Раді Європи.

Згідно з повідомленням, вибори відбулися 7 березня в ході чергової сесії Комітету.

До Бюро комітету також увійшли Латіф Хусейнов (Азербайджан), обраний Головою, та Марзена Ксель (Польща), обрана першим заступником голови.

Європейський комітет із запобігання тортурам є контрольним механізмом Європейської конвенції про запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню, яка встановлює несудові засоби захисту прав ув’язнених.

Основною формою роботи комітету є інспекційні візити до країн-учасниць Конвенції для перевірки стану дотримання прав осіб, позбавлених волі державою. За підсумками візитів готуються звіти про ситуацію у сфері заборони тортур та нелюдського поводження у відповідних країнах, які оприлюднюються за згодою урядів цих країн.

Комітет складається з незалежних неурядових експертів з фаховим досвідом в галузях права, медицини (у тому числі психіатрії), діяльності правоохоронних органів. Вони обираються Комітетом Міністрів Ради Європи на чотирирічний термін.

М.Гнатовський є членом Комітету від України з 2009 року.