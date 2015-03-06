Жінки володіють і керують більш ніж 30% всіх підприємств у світі

Про це йдеться в переданій УНІАН доповіді Міжнародної організації праці (МОП).

«У світі частка жінок серед членів правління компаній становить 19%, і жінки обіймають лише 5 і менше відсотків вищих керівних постів у найбільших корпораціях світу», - відзначаться у доповіді.

МОП також відзначає, що жінки повсюдно продовжують стикатися з дискримінацією і нерівністю на роботі.

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«Майже у всьому світі багато жінок працюють на недооцінених і низькооплачуваних робочих місцях; у них обмежений доступ до освіти, професійної підготовки, працевлаштування; їхня роль в ухваленні рішень і в колективних переговорах обмежена; на їхніх плечах, як і раніше, лежить практично вся неоплачувана хатня робота», - відзначають експерти МОП.

У цілому в світі, за даними організації, розрив у рівні участі на ринку праці чоловіків і жінок скоротився з 1995 року лише трохи. На сьогоднішній день працюють 50% жінок, порівняно з 77% чоловіків. У 1995 році ці показники становили 52 і 80 відсотків, відповідно.

МОП також відзначає, що чоловіки беруть на себе все більше обов'язків із догляду за членами сім'ї, та все ж жінки, як і раніше, виконують практично всі домашні обов'язки, що або повністю закриває їм доступ до оплачуваної зайнятості, або змушує їх працювати на умовах неповного робочого часу, де заробітна плата, як правило, нижча. Наприклад, у країнах Європейського Союзу жінки в середньому витрачають на хатню роботу і догляд за членами сім'ї 26 годин на тиждень, а чоловіки – 9 годин.