У Харкові прогримів ще один вибух

Про це повідомляє 057.ua.

«Близько 14:00 біля гуртожитку Харківської державної академії культури, яка розташована на вулиці Гвардійців Широнінців, 39 загорілася і вибухнула машина», - йдеться в повідомленні.

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За словами помічника начальника ГУ МНС Ігоря Лупандіна, що о 14:06 надійшов виклик, о 14:22 рятувальники впоралися з вогнем.

Згідно з повідомленням, горів легковий автомобіль Audi A6.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові вибухнув автомобіль командира батальйону "Слобожанщина".