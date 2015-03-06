У Харкові прогримів ще один вибух
15:39, 06 березня 2015Суспільство
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У Харкові прогримів ще один вибух по вул. Гвардійців Широнінців.
Горів легковий автомобіль Audi A6 / 057.ua
Про це повідомляє 057.ua.
«Близько 14:00 біля гуртожитку Харківської державної академії культури, яка розташована на вулиці Гвардійців Широнінців, 39 загорілася і вибухнула машина», - йдеться в повідомленні.
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За словами помічника начальника ГУ МНС Ігоря Лупандіна, що о 14:06 надійшов виклик, о 14:22 рятувальники впоралися з вогнем.
Згідно з повідомленням, горів легковий автомобіль Audi A6.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові вибухнув автомобіль командира батальйону "Слобожанщина".
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