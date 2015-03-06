МОЗ України визначило лікарів, які обстежать Савченко

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, відповідного листа із персональним складом медичної комісії для проведення обстеження Савченко відомство направило до Кабінету міністрів України та Міністерства закордонних справ України.

У МОЗ поінформували, що до складу комісії увійшли головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія», доктор медичних наук, професор Наталія Харченко, заступник головного лікаря з медичних питань клінічної лікарні «Феофанія», лікар анестезіолог-реаніматолог, кандидат медичних наук Андрій Строкань та завідувач кафедри неврології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, невропатолог, доктор медичних наук, професор Лариса Соколова.

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Після низки погоджувальних процедур із представниками Російської Федерації українські лікарі зможуть виїхати до Москви для проведення обстеження Савченко.

Як повідомляв УНІАН, Савченко з 15 грудня 2014 року голодує на знак протесту проти незаконного ув'язнення в Росії. Упродовж останніх днів стан її здоров'я погіршився.

Вчора, 5 березня, у Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що Савченко не відмовилася від голодування, але погодилася пити курячий бульйон для підтримки здоров'я.

Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де обвинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.