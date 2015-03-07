Влада Харкова проти ходи до дня народження Шевченка – боїться терактів

Влада Харкова через загрозу теракту виступає проти проведення кількома громадськими організаціями ходи, присвяченої 201-й річниці з дня народження Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, відповідна позиція була озвучена 6 березня на засіданні погоджувальної комісії міськвиконкому.

Члени комісії розглянули заявку громадських організацій «Громадська варта», Євромайдан-Харків, Автомайдан-Харків, «Правий сектор», ультрас ФК «Металіст» про проведення 9 березня з 12.00 мітингу біля пам'ятника Шевченку, а з 13.30 - ходи до площі Конституції.

Під час засідання комісії заступник Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що міліція намагалася відрадити керівників цих громадських організацій від проведення ходи через загрозу терактів, але не всі почули аргументи правоохоронців.

«Ми вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася в місті у зв'язку з тим, що стався ще один теракт, коли був підірваний автомобіль. Тому ми звертатимемося до суду, щоб обмежити цей захід у плані ходи. Ми хочемо, щоб у Харкові був мир і спокій, і не можемо допустити нових людських жертв і терористичних актів», - зазначив Терехов.

Він запевнив, що якщо суд заборонить ходу, а ініціатори акції проігнорують це рішення, міська влада і правоохоронці зроблять усе можливе, щоб убезпечити людей.

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Як повідомляв УНІАН, 22 лютого біля Палацу спорту після мітингу активістів Євромайдану стався вибух. В результаті дві людини загинули, 11 постраждали, з них двоє померли в лікарні. Прокуратура кваліфікувала дану подію як теракт.