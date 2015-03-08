8 березня помилково вважають радянським святом - правозахисник

Про це написав на своїй сторінці в Facebook правозахисник, член української Гельсінської спілки Володимир Яворський.

"Напередодні 8 березня знову чути, що це свято радянське чи комуністів... це від незнання та неправильного розуміння дня, що відзначається ООН та багатьма зовсім не комуністичними країнами в світі", - написав він.

Правозахисник наголосив, що цей день є днем боротьби проти дискримінації жінок, і тому його варто підтримувати й відзначати.

Читайте такожТретина жінок в Україні страждає – дослідження"Початково Міжнародний жіночий день був днем протесту проти дискримінації жінок. Існує традиція прив'язувати виникнення Міжнародного жіночого дня до демонстрації, яку провели 8 березня 1857 року в Нью-Йорку робітниці-текстильниці з вимогами рівної з чоловіками зарплати, поліпшення умов праці, 10-годинного робочого дня (марш порожніх каструль)", - нагадав Яворський.

У Радянському Союзі, навпаки, 8 березня втратило першопочатковий правозахисний зміст і перетворилося на "свято жінок", коли дарують квіти й подарунки.

"У СРСР не було прийнято говорити права й цей день був перетворений у просто день жінок. І це треба змінювати. У Португалії у цей день прийнято проводити жіночі вечірки. У Італії дарують жовті мімози, як символу жіночого руху. У Франції з тієї ж причини дарують фіалки та конвалії. Цей день святкується на різних континентах і головна його ціль у захисті прав жінок. Дискримінація жінок є дуже поширеним ганебним явищем у багатьох країнах і в Україні так само. Заперечувати цей день – як заперечувати те, що у людини є права", - підсумував правозахисник.