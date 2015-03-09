У Сумах понад 500 осіб вшанували пам'ять Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, присутні вшанували пам’ять Великого Кобзаря, поклали квіти до підніжжя пам’ятника та декламували й досі актуальні вірші поета.

Читайте такожПорошенко вручив Шевченківські премії (фото)«Великий Кобзар став знаковою особистістю не лише української, а й світової культури. Він дав нам яскравий приклад того, як треба любити свій край. Шевченко усвідомлював свою пророчу місію воскресителя народного духу, національної пам’яті, українського Слова, бо слово є могутньою силою, здатною підняти з колін. Шевченко був одним з найпотужніших символів Революції Гідності, його слово допомагає і нині відстоювати цілісність та незалежність на сході України. А головне – він об`єднує українське суспільство на засадах соціальної справедливості, рівноправності у відносинах між народами-сусідами, єднання в сім’ї європейських народів», – звернулася до сумчан секретар Сумської міської ради Тетяна Гончаренко.

Вшанувати пам’ять Шевченка на мітинг прийшли сьогодні також голова облдержадміністрації Микола Клочко, представники громадськості, духовенства та народний депутат України Олег Медуниця.

«Сьогоднішні воїни, волонтери та всі, хто бореться за свободу України, можуть називати себе синами Тараса Шевченка. Він також був воїном. Він знав тяготи військової служби, не жалів себе ніколи, говорив правду в очі», - зазначив єпископ Сумський і Охтирський УПЦ КП Мефодій.

Заходи до 201-річниці від дня народження Кобзаря для сумчан продовжилися благодійним фестивалем українських традицій «Від роду до народу» у сквері Шевченка та концертною програмою «З любов’ю до Тараса» в обласній філармонії. А 10 березня сумчан запрошують долучитися до акції «Лунає Шевченко через віки», особливістю якої стане читання віршів Кобзаря в унісон командами від кожного вищого навчального закладу Сум.