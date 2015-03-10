На Київщині викрали та побили священика із Краматорська

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, 9 березня до Бориспільського міського відділу міліції звернулася 45-річна жінка із заявою про викрадення її чоловіка невідомими на автомобілі. На території Київщини був введений оперативний план «Перехват».

Правоохоронці встановили, що священик приїхав на Київщину провідати родичів. Його родина на початку АТО змушена була переїхати зі сходу України до Борисполя, а глава сім’ї не покинув церковну службу і залишився на Донеччині.

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На столичному вокзалі дружина зустріла чоловіка і подружжя вирушило до Борисполя. Коли до будинку залишалось декілька десятків метрів, під’їхав автомобіль, з нього вийшли троє невідомих у масках і примусово посадили священика до автомобіля. Після цього іномарка зникла у невідомому напрямку, а жінка одразу зателефонувала до міліції. Близько 20-ї години потерпілий зателефонував дружині та повідомив, що перебуває у Баришівському районі, де його побитого залишили на дорозі викрадачі.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст.1 46 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують причини викрадення чоловіка, обставини злочину, проводять оперативно-розшукові заходи зі встановлення осіб викрадачів та їхнього затримання.