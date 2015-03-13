До посольства РФ у Києві принесли похоронний вінок для Путіна (фото)

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Напис на стрічці свідчить про те, що вінок призначений президенту РФ Володимиру Путіну, який вже кілька днів не з'являвся на публіці.

Київ, сьогодні біля посольства РФ тааааакая принадність у непогідне ранок... pic.twitter.com/A6lqPalw0R - Анатолій Сорока (@ZEU200) March 13, 2015

Раніше ряд ЗМІ, включаючи агентство Reuters, повідомив про хворобу російського президента після того, як стало відомо про скасування його зустрічі з президентами Казахстану і Білорусі, наміченої на 12-13 березня в Астані. Тим часом, в соцмережах активно почали обговорювати те, що президент Росії вже деякий час не з'являється на публіці, і припускають, що з російським президентом сталося непоправне. Чутки про те, що Путін помер ще більше активізувалися після повідомлення від імені Дмитра Медведєва в "Твіттері" про смерть Путіна. Після цього кремлівські чиновники поспішили запевнити, що аккаунт Медведєва зламали.Сьогодні прес-служба Кремля анонсувала зустріч Володимира Путіна з президентом Киргизії Алмазбеком Атамбаєвим на понеділок, 16 березня.