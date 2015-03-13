В Артемівську міліція попередила теракт (фоторепортаж)
16:08, 13 березня 2015Суспільство
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У місті Артемівську Донецької області міліція припинила підготовку терористичного акту.
Терористи мали намір підірвати греблю та вивезти з ладу дорогу / www.facebook.com/kivailya
Про це повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні під час проведення операції співробітниками УБОЗ Донецької області, був відвернений терористичний акт у місті Артемівську, знайдена вибухівка", - сказано в повідомленні.
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За словами Ківи, терористи мали намір підірвати греблю та вивести з ладу стратегічно важливу дорогу.
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