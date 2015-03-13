В Артемівську міліція попередила теракт (фоторепортаж)

Про це повідомив заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Ілля Ківа на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні під час проведення операції співробітниками УБОЗ Донецької області, був відвернений терористичний акт у місті Артемівську, знайдена вибухівка", - сказано в повідомленні.

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За словами Ківи, терористи мали намір підірвати греблю та вивести з ладу стратегічно важливу дорогу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Харкові через загрозу теракту відмовилися від ходи до дня народження Шевченка.