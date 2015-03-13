Журналістка показала ціни в донецьких супермаркетах (фоторепортаж)

Судячи з цінників на полицях, фотографії яких Ганжа виклала на своїй сторінці у Facebook, жителям окупованого Донецька і місцевим прихильникам Росії доводиться платити за їжу більше, ніж жителям Києва, повідомляє Новое время.

Так, банка сардин буде коштувати жителю Донецька 42,49 грн, тоді як у київських супермаркетах консерви аналогічного виробника продаються приблизно по 27 грн.

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Капуста та буряк, які в супермаркетах Донецька коштують 16,39 і 12,39 відповідно, у столиці можна купити по 8 і 6 грн за кілограм.

Помідори по 80 грн/кг, лимони по 70 грн/кг і солодкий перець по 120 грн/кг - нинішні реалії супермаркетів окупованого бойовиками міста.

Дорожче, ніж у столиці, у донецьких супермаркетах коштує й алкоголь: джин Beefeater по 239 грн (близько 190 грн у Києві), ром Captain Morgan Spiced Gold по 222 грн (170 грн).

Раніше УНІАН повідомляв, що в Дебальцевому після відходу українських військових не припиняється масове мародерство.