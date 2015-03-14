НАТО не збирається втручатися в конфлікт на Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News, передає ТАСС.

"Україна - не член НАТО, і в цьому полягає різниця між Україною і членами НАТО. Гарантії безпеки розповсюджуються на членів", - зазначив Столтенберг.

"Ми надаємо Україні потужну політичну підтримку, практичну допомогу, сприяючи реформ у галузі оборони, підвищуючи здатність самостійного захисту", - підкреслив генсек НАТО.

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За його словами, зараз найважливіше - "підтримати виконання мінських домовленостей, що означає дотримання режиму припинення вогню, відведення важких озброєнь від лінії фронту і забезпечення того, що це відбувається під наглядом".