Чубаров назвав три умови повернення Криму Україні

"Найголовніше — це посилення санкцій проти Росії, для того щоб послабити Росію. Щоб домогтися цього, нам треба ловити сигнали. Захід нам каже: "Дайте нам шанс допомогти вам і собі", — сказав Чубаров в ефірі ток-шоу "Чорне дзеркало", передають "Подробности".

Такими ж важливими умовами лідер кримських татар назвав надання Україні зброї та проведення економічних реформ.

"Друге — це оборона, досконала летальна зброя. Третє — це економіка, право і правосуддя. Ці три чинники дадуть нам мир і повернуть Крим", — вважає Чубаров.

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До слова, екс-голова Меджлісу Мустафа Джемілєв запевняє, що заради звільнення АР Крим від окупантів кримські татари готові витримати всі труднощі ізоляції.