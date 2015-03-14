За добу на Луганщині затримали 8 бойовиків

За вчорашню добу, 13 березня, співробітники ГУМВС у Луганській області викрили і затримали 8 мешканців регіону, які беруть участь у незаконних військових формуваннях терористичної організації "Луганська народна республіка".

Як повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook начальник прес-служби Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області Тетяна Погукай, вчора співробітники відділу карного розшуку Лисичанского міського відділу міліції затримали за місцем проживання громадян 1990 р.н., 1983 р.н., 1991 р.н., які беруть участь у незаконному збройному формуванні ЛНР.

Читайте такожБойовики вночі хаотично обстрілювали українських військових вздовж лінії розмежування - штаб АТО

Також 13 березня співробітники сектору карного розшуку Рубіжанського міськвідділу міліції та УМВС у Хмельницькій області, в ході моніторингу соціальних мереж, встановили факт причетності до незаконного збройного формування місцевих жителів 1984 р.н., 1990 р.н. і 1981 р.н.

Також вчора на блокпосту в Краснянці Кремінського району було затримано мешканця м. Антрацит 1955 р.н., який бере участь у незаконному збройному формуванні ЛНР. А співробітники ГУМВС у Волинській області під час несення служби на блокпосту в с. Булавіновка Новопсковського району, в ході проведення перевірки осіб і транспортних засобів, які рухалися із Старобільська в смт Новопскова, затримали гр. 1975 р.н., (житель. Сєверодонецька), який бере участь у незаконному збройному формуванні ЛНР.

Дані факти зареєстровані. Проводиться перевірка.