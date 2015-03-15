Фестиваль "КаZантип" може пройти в Одесі (документ)

02:40, 15 березня 2015
Суспільство
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Одеська мерія надіслала організаторам фестивая офіційну пропозицію.

Фото: УНИАН

«У нас є, крім інших цілком прийнятних варіантів, офіційна пропозиція від Одеси і поки що неофіційна від Криму», - цитує організаторів фестивалю dumskaya.net.

Республіка KaZaнтип - щорічний міжнародний музичний фестиваль, до 2013 року проводився у Криму, найбільш відомий фестиваль електронної музики на території колишнього СРСР. На фестивалі грає клубна та електронна музика, на танцполах фестивалю виступають діджеї та музичні колективи з різних країн світу.

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dumskaya.net

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