Фестиваль "КаZантип" може пройти в Одесі (документ)

«У нас є, крім інших цілком прийнятних варіантів, офіційна пропозиція від Одеси і поки що неофіційна від Криму», - цитує організаторів фестивалю dumskaya.net.

Республіка KaZaнтип - щорічний міжнародний музичний фестиваль, до 2013 року проводився у Криму, найбільш відомий фестиваль електронної музики на території колишнього СРСР. На фестивалі грає клубна та електронна музика, на танцполах фестивалю виступають діджеї та музичні колективи з різних країн світу.

Читайте такожУ Києві на Трухановому острові планують започаткувати 3-місячний літній фестиваль

Читайте такожміг би повернутися у Крим