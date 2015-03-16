У лікарнях Харкова залишаються троє постраждалих внаслідок теракту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника Харківського міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

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За її відомостями, двоє постраждалих перебувають у міській лікарні №17, однак завтра, 17 березня, їх випишуть. Ще один постраждалий продовжує лікування у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого у Харкові під час ходи проукраїнських активістів стався вибух, внаслідок якого загинуло 4 людини, отримали травми різного ступеня важкості ще 9 осіб. Правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. На цей час організатори та виконавці злочину затримані.