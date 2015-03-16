Патріарху Філарету зробили операцію на серці
19:47, 16 березня 2015Суспільство
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Предстоятелю УПЦ Київського патріархату Філарету успішно зробили операцію зі стентування судини серця у Відні.
До кінця тижня патріарх має повернутися в Україну / Фото УНІАН
Про це повідомив голова прес-служби УПЦ КП Євстратій Зоря на своїй сторінці у соцмережі Facebook.
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"Протягом тижня Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет перебуває на плановому лікуванні. 16 березня 2015 р. в одній із провідних клінік м. Відня (Австрія) він успішно пройшов рекомендовану лікарями процедуру стентування судини серця. Загальний стан Патріарха добрий", - сказано в повідомленні.
Також Зоря повідомляє, що до кінця тижня патріарх Філарет має повернутися в Україну.
Раніше УНІАН повідомляв, що патріарх Філарет нагородив орденом Савченко.
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