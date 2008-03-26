На Волині глава райдержадміністрації погорів на хабарі

16:47, 26 березня 2008
Суспільство
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За виділення земельної ділянки

Увечері 25 березня у Волинській області правоохоронці затримали “на гарячому” під час одержання хабара в розмірі 10 тис. дол. голову однієї з районних державних адміністрацій.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Згадану суму посадовцю було передано в його особистому автомобілі марки “Ауді А-6”. Коли його авто від’їхало від бару, де посадовець перебував перед цим, дорогу перекрили автомобілі відділу ДАІ та працівників Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Під час затримання посадовець поводився зухвало, демонструючи неповагу до правоохоронців.

Попередньо встановлено, що хабара голова району одержав за позитивне вирішення питання про виділення земельної ділянки площею 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Перевіряється його причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Затриманого поміщено в ізолятор тимчасового тримання. За фактом вимагання прокурором Волинської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

 

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