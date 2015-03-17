На Полтавщині оголосили жалобу за загиблими у ДТП

У Полтавській області сьогодні оголошено жалобу за загиблими в ДТП, що сталося 16 березня в Чутівському районі на трасі Київ - Харків.

Про це сказано у розпорядженні голови Полтавської облдержадміністрації Валерія Головка й голови Полтавської обласної ради Петра Ворони.

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«У день жалоби на території області скасовано всі розважальні заходи. На знак жалоби на всіх будівлях офіційних установ, органів місцевого самоврядування, підприємствах має бути приспущено Державний прапор України. О 12:00 жителі нашої області вшанують своїх загиблих земляків хвилиною мовчання», - сказано в документі.

Як повідомляв УНІАН, маршрутка і вантажівка зіткнулися в Полтавській області 16 березня. Кількість загиблих у ДТП вчора вдень збільшилося до 8 осіб. Вантажним автомобілем марки DAF керував 48-річний харків'янин. За кермом мікроавтобуса "Фольксваген" був 45-річний полтавчанин.

За попередньою інформацією, вантажівка DAF виїхала на зустрічну смугу, якою в бік Харкова їхав мікроавтобус. У маршрутці перебували 14 пасажирів і водій. Внаслідок зіткнення семеро людей загинули на місці ДТП, одна людина померла в лікарні. Серед загиблих і водій мікроавтобуса. Відомо, що майже всі пасажири "Фольксвагена" - жителі Полтави віком від 31 до 69 років, переважно жінки.

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За фактом ДТП порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Водія вантажівки затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив надати допомогу постраждалим у ДТП у Полтавській області.