Cьогодні в Україні День жалоби за загиблими від рук терористів

Про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.

"Я прийняв рішення проголосити 15 січня Днем трауру за всіма, хто загинув від рук терористів, і в першу чергу за 12 особами, мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під Волновахою", - сказав Порошенко.

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За його словами, весь світ висловлює Україні співчуття з цього приводу.

"Була прийнята відповідна резолюція Ради безпеки ООН, готується з цього приводу рішення Європарламенту. Щойно в мене завершилася тристороння конференція за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда. Вони висловили найглибші та найщиріші співчуття родинам загиблих і підтримку українському народу в його принциповій і дуже важливій боротьбі з терором", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець.