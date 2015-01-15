Cьогодні в Україні День жалоби за загиблими від рук терористів
Президент України Петро Порошенко оголосив 15 січня Днем жалоби за всіма загиблими від рук терористів.
Про це він повідомив під час робочої зустрічі з головами обласних державних адміністрацій.
"Я прийняв рішення проголосити 15 січня Днем трауру за всіма, хто загинув від рук терористів, і в першу чергу за 12 особами, мирними мешканцями, які загинули на блокпосту під Волновахою", - сказав Порошенко.
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За його словами, весь світ висловлює Україні співчуття з цього приводу.
"Була прийнята відповідна резолюція Ради безпеки ООН, готується з цього приводу рішення Європарламенту. Щойно в мене завершилася тристороння конференція за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда. Вони висловили найглибші та найщиріші співчуття родинам загиблих і підтримку українському народу в його принциповій і дуже важливій боротьбі з терором", - сказав глава держави.
Як повідомляв УНІАН, 13 січня під час обстрілу бойовиками автобуса під Волновахою загинули 12 і дістали поранень 17 мирних громадян. Також був поранений 1 військовослужбовець.