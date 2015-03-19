Губернатор Одещини закликав переселенців працевлаштовуватися: "є де працювати, де заробляти"
Голова Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця закликав працездатних переселенців із зони проведення антитерористичної операції, які прибули до регіону, влаштовуватися на роботу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив на прес-конференції.
Він зазначив, що кількість переселенців, що проживають в регіоні, і таких, що є працевлаштованими, значно відрізняється.
«Є де працювати, як працювати, де заробляти. За непрацездатних, інвалідів держава повинна платити. Але це не може вічно тривати з людьми, які самі собі можуть заробляти на життя», - сказав Палиця.
На його думку, в певних випадках слід йти від слова «переселенці». Якщо люди, які прибули до регіону, не повертаються додому, значить, вони, як вважає голова ОДА, повинні жити в Одеському регіоні.
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«Значить вони - громадяни України, жителі Одеси, Одеської області та повинні адаптуватися в життя регіону. Обживатися, йти працювати. Тим, хто не може, будемо допомагати», - заявив голова обладміністрації.
Як повідомляв УНІАН, в Одеському регіоні офіційно зареєстровано понад 22 тис. осіб із Луганської та Донецької областей, в тому числі - понад 5 тис. дітей і більш як 1 тис. інвалідів. Через обласний Центр зайнятості працевлаштовані 323 переселенці.