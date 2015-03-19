Губернатор Одещини закликав переселенців працевлаштовуватися: "є де працювати, де заробляти"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив на прес-конференції.

Він зазначив, що кількість переселенців, що проживають в регіоні, і таких, що є працевлаштованими, значно відрізняється.

«Є де працювати, як працювати, де заробляти. За непрацездатних, інвалідів держава повинна платити. Але це не може вічно тривати з людьми, які самі собі можуть заробляти на життя», - сказав Палиця.

На його думку, в певних випадках слід йти від слова «переселенці». Якщо люди, які прибули до регіону, не повертаються додому, значить, вони, як вважає голова ОДА, повинні жити в Одеському регіоні.

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«Значить вони - громадяни України, жителі Одеси, Одеської області та повинні адаптуватися в життя регіону. Обживатися, йти працювати. Тим, хто не може, будемо допомагати», - заявив голова обладміністрації.

Як повідомляв УНІАН, в Одеському регіоні офіційно зареєстровано понад 22 тис. осіб із Луганської та Донецької областей, в тому числі - понад 5 тис. дітей і більш як 1 тис. інвалідів. Через обласний Центр зайнятості працевлаштовані 323 переселенці.