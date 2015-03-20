Порошенко, Яценюк і Коломойський домовилися по "Укртранснафті"

Про це він заявив у коментарі знімальній групі ТСН.

"Ми домовилися із президентом і прем'єром, що Мірошник не буде проводити перевірки в "Укртранснафті", - сказав Коломойський.

За словами глави Дніпропетровської області, загальною пропозицією було "залучити до цього процесу компанії великої четвірки".

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"Нехай вони перевіряють. А потім по закінченню перевірки роблять висновки. І якщо порушень не буде виявлено, то я вважаю, Лазорко потрібно нагородити. Тому що він зберіг цю нафту, за те, що він – патріот", - пояснив він.

У той же час, Коломойський наголосив, що Лазорко в компанію більше не повернеться.

"Він ображений на цю ситуацію, але ми такого цінного кадра знайдемо куди прилаштувати", - сказав Коломойський.