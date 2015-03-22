МЗС України: РФ не дає офіційної інформації про загибель Януковича-молодшого
16:53, 22 березня 2015Суспільство
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Російська сторона поки не надала офіційну інформацію за запитом Міністерства закордонних справ (МЗС) України про можливу загибель Віктора Януковича-молодшого на Байкалі.
У Мзс немає офіційної інформації про загибель Януковича-молодшого \ emaidan.com.ua
Про це в коментарі "Апострофу" повідомив спікер МЗС Євген Перебийніс.
"Офіційної інформації російської сторони немає. Поки нічого не дають - обіцяють у понеділок-вівторок. Поки інформація плутана - офіційної поки немає", - зазначив речник МЗС.
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич підтвердив загибель Віктора Януковича-молодшого.
Зазначимо, що низка ЗМІ повідомляла, що інцидент стався сьогодні на озері Байкал в Іркутській області.
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