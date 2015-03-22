МЗС України: РФ не дає офіційної інформації про загибель Януковича-молодшого

Про це в коментарі "Апострофу" повідомив спікер МЗС Євген Перебийніс.

"Офіційної інформації російської сторони немає. Поки нічого не дають - обіцяють у понеділок-вівторок. Поки інформація плутана - офіційної поки немає", - зазначив речник МЗС.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич підтвердив загибель Віктора Януковича-молодшого.

Зазначимо, що низка ЗМІ повідомляла, що інцидент стався сьогодні на озері Байкал в Іркутській області.