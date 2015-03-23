Влада Одеси обіцяє допомогти людям, житло яких постраждало під час вибуху біля офісу волонтерів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив у ході апаратної наради мер міста Геннадій Труханов.

За його даними, внаслыдок вибуху в багатоповерховому будинку, крім значних руйнувань приміщень на 1-му поверсі, ударною хвилею вибито шибки з 2-го по 7-й поверхи.

"Вибите скло у 74 вікнах. «Наші фахівці вже розпочали роботи»", - зявив Труханов.

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Як повідомляв УНІАН, у Київському районі Одеси на вул. Гераневій, 2, 22 березня о 23.30 на сходах біля входу до приміщення волонтерської організації «Парадигма-12», розташованої на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, стався вибух невідомого вибухового пристрою.

За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі пошкоджено засклення балконів 15 квартир. Жертв, постраждалих і руйнувань несучих конструкцій немає.

За фактом вибуху у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Гераневій розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. За попередніми даними Головного управління МВС в Одеській області, зловмисники активували вибуховий пристрій, еквівалент потужності якого 600-700 г тротилу.