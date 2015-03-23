Влада Одеси обіцяє допомогти людям, житло яких постраждало під час вибуху біля офісу волонтерів
Влада Одеси обіцяє надати допомогу городянам, житло яких постраждало під час вибуху біля офісу волонтерів на вул. Гераневій, 2.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив у ході апаратної наради мер міста Геннадій Труханов.
За його даними, внаслыдок вибуху в багатоповерховому будинку, крім значних руйнувань приміщень на 1-му поверсі, ударною хвилею вибито шибки з 2-го по 7-й поверхи.
"Вибите скло у 74 вікнах. «Наші фахівці вже розпочали роботи»", - зявив Труханов.
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Як повідомляв УНІАН, у Київському районі Одеси на вул. Гераневій, 2, 22 березня о 23.30 на сходах біля входу до приміщення волонтерської організації «Парадигма-12», розташованої на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку, стався вибух невідомого вибухового пристрою.
За даними прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок пожежі пошкоджено засклення балконів 15 квартир. Жертв, постраждалих і руйнувань несучих конструкцій немає.
За фактом вибуху у житловому багатоповерховому будинку на вулиці Гераневій розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. За попередніми даними Головного управління МВС в Одеській області, зловмисники активували вибуховий пристрій, еквівалент потужності якого 600-700 г тротилу.