З полону терористів звільнений майор ЗСУ

З полону бойовиків на Донбасі звільнений майор Збройних сил України.

Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будік в Фейсбук. "Відділ взаємодії (зі звільнення військовополонених) Міноборони за сприяння спілки Афганців України провели успішну операцію зі звільнення майора ВСУ Удовика Сергія Миколайовича", - написав Будик. Читайте такожУкраїна готується до обміну близько ста полонених

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