З полону терористів звільнений майор ЗСУ
22:25, 23 березня 2015Суспільство
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З полону бойовиків на Донбасі звільнений майор Збройних сил України.
З полону терористів звільнений майор ЗСУ / topwar.ru
Про це повідомив радник заступника міністра оборони Василь Будік в Фейсбук.
"Відділ взаємодії (зі звільнення військовополонених) Міноборони за сприяння спілки Афганців України провели успішну операцію зі звільнення майора ВСУ Удовика Сергія Миколайовича", - написав Будик.
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