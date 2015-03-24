Трускавець, Стебник і частина Дрогобича лишилися без води через борги
Через заборгованість КП “Дрогобичводоканал” перед ПАТ “Львівобленерго” 23 березня було знеструмлено водозабір “Гірне”, внаслідок чого припинено водопостачання абонентів Стебника, Трускавця і частково Дрогобича Львівської області.
Про це повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Без води залишилось 20 загальноосвітніх шкіл, 13 дошкільних закладів, дитячий будинок «Оранта», Дрогобицький механіко-технологічний коледж, Дрогобицький коледж нафти і газу, професійно-технічні училища № 15, 19 Дрогобича та близько 64 тис. жителів.
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23 березня відбулося засідання Дрогобицької міської комісії з надзвичайних ситуацій щодо вирішення проблеми забезпечення питною і технічною водою закладів освіти, медицини та населення до відновлення централізованого водопостачання. Підвіз води планується забезпечувати трьома автомобілями спеціального центру швидкого реагування ДСНС і двома автоцистернами.
Водночас Бориславу та Східниці воду повернули.