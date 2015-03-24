Львів'янам показали кримськотатарський панк-рок

Концерт приурочено до Новрузу - свята весни і нового року у мусульман, який відзначають 21 березня, пише Крим.Реалії.

На етно-джазовому фестивалі «Флюгери Львова» 1 травня планується гра групи в повному складі, а поки, як розповідає культурний менеджер Халіл Халілов, «для розігріву» у Львові виступив лише соліст колективу.

Соліст Джеміль Мамутов у Львові вперше і зазначає, що його група грає не зовсім рок.

Читайте також"Брати Гадюкіни" 12 вересня презентують у Києві новий альбом "Made in Ukraine""Ми граємо більш альтернативну музику, намагаємося заважати стилі. Панк-рок у нас залишився тільки в плані експериментів над стилями, тобто панк лунає у безладі стилів", - пояснює Джеміль.

Пісні "Шатур гудур" про життя, любов і страждання. Соліст розповідає, що в кримськотатарському фольклорі дуже багато пісень присвячено трагедії.

"Напевно, це пов'язано з історичною долею народу", - говорить Мамутов.

Він також розповів, що група виникла з бажання почути національні мотиви.

"На той момент на кримськотатарської сцені не було того, що я хотів би почути. І, насправді, немає зараз, тому я був змушений створити цю групу, щоб записати і послухати самому", - говорить Джеміль.

Музикант каже, що у групи є багато треків, записаних порізно, але поки що немає свого альбому.