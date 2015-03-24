Опубліковано відео з місця аварії вертольота під Києвом
17:32, 24 березня 2015Суспільство
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В результаті катастрофи вертольота у Васильківському районі Київської області загинули дві людини.
скріншот
У вівторок, 24 березня, у Васильківському районі Київської області впав військовий вертоліт. Пізніше стало відомо, що у напрямку Полтава-Житомир летіли два вертольоти, а один з них впав.
Катастрофа вертольота сталася в районі села Вінницькі Стави.
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На місці аварії вертольота працюють співробітники правоохоронних органів та військової прокуратури.
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