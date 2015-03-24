Опубліковано відео з місця аварії вертольота під Києвом

У вівторок, 24 березня, у Васильківському районі Київської області впав військовий вертоліт. Пізніше стало відомо, що у напрямку Полтава-Житомир летіли два вертольоти, а один з них впав.

Катастрофа вертольота сталася в районі села Вінницькі Стави.

Читайте такожУ ДСНС уточнили кількість жертв аварії вертольота під Києвом

На місці аварії вертольота працюють співробітники правоохоронних органів та військової прокуратури.