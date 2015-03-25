Завтра в Україні ще більше потеплішає: температура підніметься до +22

Вночі очікується 0-8 тепла, на заході до 10 градусів тепла. Область високого атмосферного тиску утримає у всіх областях України суху сонячну погоду, повідомляє «Оpogode».

У західній частині опади малоймовірні. Температура повітря вночі 4-10 тепла, вдень 14-20 градусів тепла, на Закарпатті до 20-22 градусів тепла.

У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

У центральній частині буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 10-15 градусів тепла.

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У східних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 8-13 градусів тепла.

У південній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 10-15 градусів тепла, на узбережжі місцями 7-10 градусів тепла.

У Києві буде панувати суха тепла погода. Температура повітря вночі 2-5 градусів тепла, вдень 10-14 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с, на заході місцями пориви до 15-20 м/с.