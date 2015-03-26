В Україні почали роботу експерти ЄС з управління у надзвичайних ситуаціях

Як повідомляє прес-служба ДСНС, експерти до 26 квітня будуть допомагати українським відомствам розробити процедуру отримання гуманітарної допомоги, а також поліпшити роботу в галузі медицини і охорони здоров'я.

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Виконуючий обов’язки голови ДСНС Зорян Шкіряк зустрівся з керівником експертної групи ЄС Пітером Йоханссоном та її представниками, аби узгодити подальші кроки взаємодії в ході роботи міжнародної місії.

"Хочу запевнити наших європейських партнерів, що ми працюватимемо у двосторонньому форматі. Це буде спільна робота ДСНС, МВС, Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров’я. Адже наше спільне завдання – перемогти ворога та подолати труднощі. І я переконаний, що спільними зусиллями Україна зможе стати незалежною країною та приєднатися до родини Євросоюзу, - зазначив Зорян Шкіряк.

Своєю чергою Пітер Йоханссон наголосив, що Євросоюз направив до України найкращих фахівців, які зможуть передати досвід роботи у надскладних умовах, а також спільно з українськими колегами розробити шляхи співпраці та виробити певні рекомендації для подальшої роботи.

"Ми плануємо також налагодити взаємодію з Україною у сфері протидії надзвичайним ситуаціям та управління ризиками, проводити навчання щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Ми прагнемо повної взаємодії та підтримки з боку наших українських колег. І я переконаний, що ми отримаємо цю підтримку, і наша робота буде корисною та необхідною для України", - сказав Пітер Йоханссон.