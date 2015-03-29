В Одесі стався ще один вибух (фото)
00:12, 29 березня 2015Суспільство
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Близько години тому стався вибух на перетині вулиць Ольгіївської та Мечникова, біля входу в одноповерхову будівлю, у якій колись розташовувався ресторан «Східний дворик».
За інформацією співробітників ДСНС, постраждалих немає / Фото: Думская.net
За інформацією співробітників ДСНС, постраждалих немає, повідомляє Думская.net.
Фото: Думская.net
За неперевіреними даними, вибух пошкодив газову трубу, але рятувальники запобігли можливій детонації.
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Фото: Думская.net
Як повідомляє Громадське ТБ, вибух стався о 22:24. За неперевіреною інформацією, у приміщенні була розташована громадська організація.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі вибух біля офісу волонтерської організації кваліфікований як теракт.
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