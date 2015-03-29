В Одесі стався ще один вибух (фото)

00:12, 29 березня 2015
Суспільство
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Близько години тому стався вибух на перетині вулиць Ольгіївської та Мечникова, біля входу в одноповерхову будівлю, у якій колись розташовувався ресторан «Східний дворик».

Фото: Думская.net

За інформацією співробітників ДСНС, постраждалих немає, повідомляє Думская.net.

Фото: Думская.net

За неперевіреними даними, вибух пошкодив газову трубу, але рятувальники запобігли можливій детонації.

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Фото: Думская.net

Як повідомляє Громадське ТБ, вибух стався о 22:24. За неперевіреною інформацією, у приміщенні була розташована громадська організація.

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