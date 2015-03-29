В Одесі стався ще один вибух (фото)

Близько години тому стався вибух на перетині вулиць Ольгіївської та Мечникова, біля входу в одноповерхову будівлю, у якій колись розташовувався ресторан «Східний дворик».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter