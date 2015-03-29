У Львові горіла багатоповерхівка
У Львові сьогодні здійснювалася евакуація мешканців верхніх поверхів житлового будинку у зв’язку з пожежею в квартирі на 9-му поверсі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, 29 березня о 07:54 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 9-му поверсі 10-поверхового житлового будинку по вулиці Роксоляни, 59 у Львові.
Як зазначається у повідомлені, ймовірною причиною займання стало коротке замикання внаслідок перевантаження електромережі.
Горіння супроводжувалося сильним задимленням, через що рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці евакуювали із вищих поверхів будинку мешканців, щоб гарантувати їх безпеку.
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Рятувальники у складі двох ланок газодимозахисної служби повністю ліквідували пожежу. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, пошкоджено стіни і стелю на площі 30 кв.м у квартирі, де сталася пожежа.
Внаслідок події ніхто не постраждав.
Як повідомили УНІАН жителі будинку, в квартирі на момент пожежі перебувала жінка – власниця помешкання з двома маленькими дітьми. Квартира, практично повністю вигоріла.