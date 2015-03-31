Росія розгорнула чергові військові навчання біля кордонів України

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації російського військового відомства, сьогодні екіпажі сучасних ударних вертольотів Мі-28Н «Нічний мисливець» розпочали тренування у Краснодарському краї.

«У проведенні маневрів задіяно до 10 ударних вертольотів Мі-28Н «Нічний мисливець», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що екіпажі Мі-28Н виконають нормативи з виявлення та розпізнавання різних об'єктів, рухомих і нерухомих наземних цілей, бронетехніки, вертольотів і малошвидкісних літаків, що низько летять, умовного противника. Крім того, вони мають відпрацювати дії «з потайного переміщення і обходу засобів протиповітряної оборони умовного противника з урахуванням особливостей рельєфу місцевості».

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Водночас тренування з протидії «тероризму» пройшла в Оперативній групі російських військ у Придністров'ї.

«За задумом заняття група «екстремістів» намагалася вчинити терористичні акти і захопити заручників на території з'єднання. За сигналом тривоги у лічені хвилини антитерористичні групи розпочали виконання завдань за призначенням. «Терористи», роль яких виконував особовий склад з'єднання, отримали гідну відсіч і не змогли здійснити намічені плани», - йдеться в повідомленні.