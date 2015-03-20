Росія провела навчання своєї миротворчої бригади за сценарієм подій на Донбасі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони РФ.

«Військовослужбовці мотострілецької миротворчої бригади Центрального військового округу (ЦВО) в рамках стратегічного командно-штабного тренування відпрацювали завдання операції з підтримання миру під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН). Раніше підрозділи були підняті за тривогою і здійснили марш в район призначення», - йдеться в повідомленні.

Стверджується, що на навчально-тренувальному комплексі Рощинський (Самарська область РФ) «миротворці» забезпечили роз'єднання умовних конфліктуючих сторін, провели заняття щодо порядку патрулювання, пропуску цивільного населення через позиції «миротворчих сил», які включають перевірку документів, багажу, огляд транспортних засобів, вжиття інших заходів, спрямованих на запобігання проникненню зброї, вибухівки та наркотичних засобів у буферну зону.

Російські військовослужбовці вирішували завдання з протидії провокаціям конфліктуючих сторін, спрямованим на дестабілізацію обстановки, йдеться в повідомленні.

«Миротворці» взяли під охорону та оборону «найважливіші адміністративні та промислові об'єкти умовного населеного пункту: муніципалітет, електростанцію, вузли зв'язку, лікарні, забезпечили безпечний рух колони з гуманітарним вантажем і його роздачу «місцевому населенню», - заявили в Міноборони РФ.

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На завершальному етапі військовослужбовці відпрацювали питання, пов'язані з діями з примусу до миру незаконних збройних формувань, лідери яких, за легендою, відмовилися здати зброю і вийти з району проведення операції. Діями бронегрупи умовний базовий табір супротивника було знищено, розрізнені сили бойовиків, що відступали, - перехоплено. У заході бойової підготовки взяли участь понад 600 військовослужбовців, було задіяно 200 одиниць військової техніки.

Так звана мотострілецька миротворча бригада ЦВО була сформована 1 лютого 2005 року для участі в підтримці міжнародного миру і безпеки під егідою ООН. З'єднання повністю укомплектоване військовослужбовцями за контрактом, оснащене сучасними зразками озброєння: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами розвідки, управління і зв'язку «Стрілець», супутниковими навігаторами ГЛОНАСС «Перун-Б» і «Грот-Н», безпілотними літальними апаратами «Орлан-10», «Леєр-3» і «Тахіон-3», радіостанціями шостого покоління «Азарт», індивідуальними захисними костюмами «Ковбой».

Як повідомляв УНІАН, підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади «миротворчих сил» РФ, місце постійної дислокації яких - с.Рощинський Самарської області (в/ч 90600), брали участь у боях на Донбасі на боці бойовиків.