У центрі Харкова на лайтбоксах місяць висітимуть вірші Жадана

Проект є частиною IX-ї міжнародної триєнале екологічного плакату "4-й Блок", повідомили УНІАН організатори.

Усього плакатів 15 — п’ятнадцять цитат із нової поетичної збірки Сергія Жадана “Життя Марії”, що писалася протягом останнього року. Усі плакати виконані дизайнерами студії Grafprom: Марією Норазян, Іллею Павловим та Дарією Титаренко.

Лайтбокси з поетичними постерами висітимуть у центрі міста, на Сумській, від парка Шевченка — до перетину з вулицею Маяковського, з 1 квітня по 1 травня.

Читайте такожУ Києві та Славутичі пройде фотовиставка «Фукушіма. Інший погляд», присвячена пам’яті жертв землетрусу в Японії За словами дизайнерів, поет уперше побачив плакати з власними віршами уже на презентації книги, 30 березня, і залишився приємно вражений експериментом.

“Мене завжди цікавила присутність поезії в "непоетичних" місцях, власне — розширення цього самого "поетичного" простору. Я переконаний, що поезія має бути широкоприсутньою та легкодоступною. Колись Бродський пропонував класти антології поезії в готельних номерах поруч зі Святим Письмом. Як на мене — дуже мудро й цілком реально. Тому — дайош поезію замість реклами валютних кредитів!”, - говорить Жадан.