В прямому ефірі російського каналу експерт шокувала ведучого правдою про Крим

Професор МДУ, доктор наук Наталія Зубаревич в ефірі телеканалу "РБК" досить песимістично і жорстко прокоментувала перспективу економічного розвитку окупованого півострова і заявила, що, як мінімум до 2020 року економічних змін в кращу сторону не буде.

Читайте такожКудрін: Росія втратить через анексію Криму до $200 мільярдів за 3-4 роки

Доктор наук зазначила, що наразі Крим є найбільш дотаційним регіоном для РФ.

Очевидно, що ведучий програми не чекав такого повороту подій, тому такий коментар відверто ошелешив його. Вираз обличчя ведучого був дуже збентежений. Через деякий час, не знайшовши що сказати, він попросив рекламну паузу.