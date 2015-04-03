Через півстоліття число мусульман і християн у світі зрівняється

Такі прогнози містяться в доповіді американського дослідницького центру Pew, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Поки християнство залишається провідною світовою релігією з точки зору числа її прихильників, однак, згідно з прогнозом Pew, до 2050 року число християн зросте на 35% і досягне 2,92 млрд осіб.

У той час як мусульманське населення планети зросте на 73%, до 2050 року прихильників ісламу буде нараховуватися 2,76 млрд осіб. До цього часу мусульмани становитимуть 10% населення Європи.

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Частка людей, які дотримуються атеїстичних поглядів, через 35 років зменшиться, говориться в доповіді, хоча число атеїстів дещо зросте у США, Франції та деяких інших країнах.